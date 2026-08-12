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Propiedades residenciales en venta en Opcina Sveta Nedelja, Croacia

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casas independientes
3
2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Ruzici, Croacia
Villa 5 habitaciones
Ruzici, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Istria, Domingo Santo Lujosa villa independiente con una superficie bruta de 315 m2 (net 250…
$1,02M
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Casa 4 habitaciones en Sumber, Croacia
Casa 4 habitaciones
Sumber, Croacia
Habitaciones 4
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa in central Istria: Šumber, Sveta Nedjelja municipality Located in the picturesque town…
$1,10M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Sveta Nedelja, Croacia

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