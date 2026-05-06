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Villas con piscina en venta en Opcina Malinska Dubasnica, Croacia

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Villa en Kremenici, Croacia
Villa
Kremenici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
En Kremenići, en el municipio de Malinska en la isla de Krk, estamos vendiendo una hermosa v…
$888,039
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AGENCIJA Elite
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