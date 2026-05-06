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Villas del mar en venta en Opcina Malinska Dubasnica, Croacia

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2 propiedades total found
Villa en Kremenici, Croacia
Villa
Kremenici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
En Kremenići, en el municipio de Malinska en la isla de Krk, estamos vendiendo una hermosa v…
$888,039
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Radici, Croacia
Villa
Radici, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Número de plantas 2
En una ubicación tranquila en la isla de Krk, en una parcela de 623 m2, hay una villa modern…
$1,54M
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Opcina Malinska Dubasnica, Croacia

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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