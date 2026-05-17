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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con vistas al mar en Opcina Kostrena, Croacia

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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
Un apartamento recientemente renovado en un edificio moderno está disponible para alquiler a…
$2,528
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 1
Hay una villa pareada para alquiler a largo plazo con vistas al mar. La villa está situada e…
$3,448
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 2938
$1,609
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 3
Kostrena, un moderno apartamento totalmente amueblado en alquiler, situado en el sótano, per…
$1,264
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
Kostrena – Apartamento de dos pisos con vistas al mar y acceso a piscina Un apartamento de …
$1,609
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento de 3 dormitorios de 118 m2 está disponible para alquilar en Kostrena. …
$1,721
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 3089
$1,642
por mes
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Parámetros de las propiedades en Opcina Kostrena, Croacia

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