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Alquiler a largo plazo de pisos y apartamentos con garaje en Opcina Kostrena, Croacia

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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento de tres habitaciones de 118 m2 se alquila en Kostrena. Situado en la p…
$1,836
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 213 m²
Número de plantas 1
Hay una villa pareada para alquiler a largo plazo con vistas al mar. La villa está situada e…
$3,448
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Ardor real estate agency
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Apartamento 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
Un lujoso apartamento de 3 dormitorios de 118 m2 está disponible para alquilar en Kostrena. …
$1,721
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