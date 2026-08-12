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Propiedades residenciales en venta en Opcina Konavle, Croacia

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casas independientes
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6 propiedades total found
Villa en Cavtat, Croacia
Villa
Cavtat, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 219 m²
Magnífico 4**** palazzo en el corazón mismo de la Cavtat medieval a sólo 100 metros del mar!…
$3,43M
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Casa 4 habitaciones en Komaji, Croacia
Casa 4 habitaciones
Komaji, Croacia
Habitaciones 4
Área 177 m²
Número de plantas 2
House 177 m2, Konavle, Popovići Located in the village of Popovići, Dubrovnik-Neretva County…
$343,218
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Apartamento 2 habitaciones en Zvekovica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zvekovica, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
www.biliskov.com ID: 14779Cavtat, Zvekovica Un encantador apartamento de 2 dormitorios de 33…
$161,486
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TekceTekce
Casa 14 habitaciones en Cavtat, Croacia
Casa 14 habitaciones
Cavtat, Croacia
Habitaciones 14
Nº de cuartos de baño 14
Área 675 m²
CavtatA beautiful villa with 14 apartments with a total gross floor area of ​​675.55 m2, bui…
$1,85M
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Casa 2 habitaciones en Molunat, Croacia
Casa 2 habitaciones
Molunat, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 1
House with a spacious terrace and sea view, Molunat, Dubrovnik-Neretva County In the small y…
$420,718
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Casa 4 habitaciones en Dubravka, Croacia
Casa 4 habitaciones
Dubravka, Croacia
Habitaciones 4
Área 190 m²
Casa de lujo de nueva construcción cerca de Dubrovnik Ubicada en un pequeño pueblo rodeado d…
$2,05M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Konavle, Croacia

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