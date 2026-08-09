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Propiedades residenciales en venta en Makarska, Croacia

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apartamentos
76
casas independientes
27
103 propiedades total found
Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Una nueva villa extraordinariamente atractiva de diseño moderno con una vista panorámica de …
$1,48M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 6
Área 900 m²
Descripción del objeto: En una ubicación tranquila y buscada cerca del centro de Makarska, h…
$1,36M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Descripción del sitio: En un lugar tranquilo con vistas impresionantes, se creó una casa que…
$1,26M
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Casa 7 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 7 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 534 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2013 Renovado: 2021 Centro urbano: 3 km Mar: 1,8 km Distanci…
$1,82M
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Casa 5 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 5 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2016 Centro urbano: 1 km Mar: 0,5 km Espacio interior: 350 m…
$1,29M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 409 m²
Una nueva villa impessive con vistas al mar en la zona de Veliko Brdo en Makarska, cca. 900 …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 4/4
El Residence Hills de Makarska es un complejo residencial de vanguardia que aporta una innov…
$321,438
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Agencia
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa recientemente construida con piscina y jacuzzi en una colina sobre Makarska con maravi…
$1,06M
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Casa 4 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 295 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2023 Centro Makarska: 20 km Mar: 12 km Distancia al aeropuer…
$1,29M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Elegante villa mediterránea con piscina climatizada y vistas panorámicas al mar en Makarska!…
$673,621
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa de nueva construcción con piscina en venta en la pequeña aldea de Rastovac, dentro del…
$909,202
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Increíble villa moderna en venta en Makarska a sólo 850 metros de la playa!Es lo suficientem…
$1,15M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Hermosa propiedad de estilo auténtico Dalmatian a sólo 200 metros del mar, con encantadoras …
$909,202
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Casa 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2020 Centro de la ciudad: 1.4 km Distancia al mar: 0.25 km D…
$1,75M
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Casa 7 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 7 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2008 Distancia al aeropuerto: 80 km Espacio interior: 400…
$1,76M
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Casa 4 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
Casa en Rataza Una nueva casa en venta en Bar. La superficie total de la casa es de 250 m2. …
$354,190
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Esta lujosa villa está situada en una zona excepcionalmente tranquila de Draznice cerca de M…
$800,555
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Casa 10 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 10 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 800 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2001 Renovado: 2007 Centro urbano: 5 km Distancia al aeropue…
$3,53M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Fascinante villa ultramoderna de una atractiva ubicación en la popular ciudad turística de M…
$1,14M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Excepcional villa moderna de excelente ubicación con una maravillosa vista panorámica del ma…
$1,14M
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$193,068
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$270,229
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$303,772
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Presentamos un nuevo proyecto de lujo en Makarska, que consta de tres edificios, cada uno co…
$317,910
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Casa 4 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 4
Área 350 m²
Número de plantas 1
LUXURY VILLA WITH POOL IN THE HEART OF MAKARSKAOn Veliki Brdo in Makarska, there is a luxuri…
$1,44M
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Apartamento 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
En una ubicación excepcional en Makarska, en una zona tranquila con vistas a Biokovo y a poc…
$355,829
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S32 – Third floor In one of the quieter locations i…
$242,987
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Área 69 m²
Número de plantas 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 4/4
Enjoy Luxury and Comfort: HILLS RESIDENCE Project in Makarska The HILLS RESIDENCE project re…
$308,577
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$310,949
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