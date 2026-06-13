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Permiso de residencia en Croacia

Croacia Croacia
Plazo de obtención: de 3 meses
Costos: de
$8,000
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Sobre el Programa de Inmigración

El permiso de residencia de los nómadas digitales de Croacia le permite trabajar a distancia y vivir en el país durante 18 meses con la posibilidad de extenderse sobre la base de un acuerdo de alquiler por otro año.

Según este permiso de residencia, es imposible obtener residencia permanente y posteriormente, la ciudadanía por naturalización. Pero sobre la base de este permiso de residencia, es más fácil cambiar a un permiso de residencia para trabajar o emitir un permiso de residencia para otro país de la UE.

Este permiso de residencia es adecuado incluso para aquellos que han tenido múltiples negativas a obtener un visado Schengen.

Las ventajas de un permiso de residencia en Croacia son que un nómada digital no paga impuestos de la fuente de ingresos recibidos fuera del país.

Puede abrir una cuenta con el servicio fiscal y permitir el libre movimiento en los países Schengen sin referencia al país.

 

 

Ventajas
Plazo de obtención
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de 3 meses
Costos
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de
$8,000
Duración
Duración
4 meses
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