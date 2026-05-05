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Villas con garaje en venta en Grad Zadar, Croacia

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Zadar
43
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1 propiedad total found
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Situado en una ubicación privilegiada, a solo 100 metros del mar y la playa, esta hermosa vi…
$2,41M
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Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
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Parámetros de las propiedades en Grad Zadar, Croacia

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