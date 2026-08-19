Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Vodice
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Vodice, Croacia

;
apartamentos
23
casas independientes
25
48 propiedades total found
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
Una lujosa villa construida en Vodice cerca de Šibenik, situada en la primera línea al mar, …
$3,60M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Srima, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Srima, Croacia
Dormitorios 3
Área 236 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un nuevo apartamento de lujo en una ubicación excepcional …
$776,376
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Srima, Croacia
Villa
Srima, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Precio cayó de 999 999 eur a 950 000 eur!Descubra esta villa cautivadora, una exquisita mezc…
$1,09M
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa urbana independiente de lujo a sólo 400 metros del mar y la playa, en el corazón de Vo…
$857,738
Dejar una solicitud
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Villa pareada de lujo en construcción con vistas panorámicas al mar y las islas en el popula…
$761,492
Dejar una solicitud
Villa en Srima, Croacia
Villa
Srima, Croacia
Dormitorios 3
Área 163 m²
Descripción del objeto: En la popular ubicación al lado del mar de Srima, se está construyen…
$558,306
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 391 m²
Hermosa villa moderna en la fase inicial de construcción situada en una ubicación tranquila …
$1,57M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Hermosa villa en Vodice zona con maravillosas vistas al mar!Ubicado en la cima de una serena…
$1,60M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Villa de lujo en Vodice a solo 700 metros del mar con increíbles vistas al mar como parte de…
$1,57M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Una obra maestra arquitectónica a sólo 500 metros del mar en Vodice superpopular no lejos de…
$1,09M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa extravagante en venta en Vodice a sólo 900 metros del mar y el centro de la ciudad!Vod…
$1,10M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Amplia villa para una gran familia o una propiedad turística en venta en Vodice con gran pan…
$1,15M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Srima, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Srima, Croacia
Dormitorios 3
Área 264 m²
Descripción del objeto: En la segunda fila del mar, justo al lado de la hermosa playa de gui…
$857,955
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Área 272 m²
Número de plantas 1
Exclusive Villa with Modern Amenities and Views of the Adriatic, Vodice A modern villa perch…
$1,38M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Srima, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Srima, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
La villa C consta de un total de cuatro unidades: un apartamento con piscina privada en la p…
$751,187
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Área 285 m²
Número de plantas 1
Luxurious Villa with Pool and Sea View, Vodice This modern villa is situated on a hill with …
$1,49M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Área 243 m²
Número de plantas 1
Exclusive villa with pool and sea view, Vodice In the peaceful surroundings of Vodice, there…
$1,27M
Dejar una solicitud
Apartamento en Grad Vodice, Croacia
Apartamento
Grad Vodice, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 2
Área 81 m²
Piso 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
www.biliskov.com ID: 14728Vodice Una propiedad semiconjunta de nueva construcción se distrib…
$692,082
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$590,117
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Srima, Croacia
Casa 3 habitaciones
Srima, Croacia
Habitaciones 3
Área 149 m²
Número de plantas 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Srima, Croacia
Casa 3 habitaciones
Srima, Croacia
Habitaciones 3
Área 137 m²
Número de plantas 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
Dejar una solicitud
Casa en Grad Vodice, Croacia
Casa
Grad Vodice, Croacia
Área 83 m²
Número de plantas 1
House for adaptation, 83.45 m2, Vodice The house with a gross area of ​​83.45 m2 on a buildi…
$190,430
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$452,200
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Los lujosos y modernos edificios residenciales están a la venta en una zona tranquila del as…
$1,21M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Vodice Una hermosa casa unifamiliar de 370 m2 (net) en tres plantas, construida en 2009 en u…
$634,409
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 3
Área 139 m²
Piso 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Número de plantas 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir