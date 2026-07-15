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Apartamentos con garaje en venta en Pola, Croacia

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3 habitaciones
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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Pola, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Pola, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
ID CODE: 123-54
$187,855
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Pola, Croacia

con Terraza
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