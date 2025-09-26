Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Terraza en venta en Pola, Croacia

10 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 105 m²
Piso 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
Apartamento en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 3
Área 105 m²
Número de plantas 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 69 m²
Número de plantas 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 3
Área 87 m²
Número de plantas 2
Istria, Pula, en una ubicación muy solicitada, a sólo 1,5 km del centro de la ciudad, hay un…
$315,539
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 93 m²
Número de plantas 2
Istria, Pula, en una ubicación muy solicitada, a sólo 1,5 km del centro de la ciudad, hay un…
$337,682
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 2
Istria, Pula, en una ubicación privilegiada, a solo 1,5 km del centro de la ciudad, hay un e…
$210,359
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 98 m²
Piso 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
