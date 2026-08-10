Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Ozalj
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Ozalj, Croacia

;
casas independientes
10
10 propiedades total found
Casa en Badovinci, Croacia
Casa
Badovinci, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
I28642 Radatovići
$56,459
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Vrhovac, Croacia
Casa 2 habitaciones
Vrhovac, Croacia
Habitaciones 2
Área 100 m²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Badovinci, Croacia
Casa 2 habitaciones
Badovinci, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 193 m²
I28643 radatovići
$228,068
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Pozun, Croacia
Casa 3 habitaciones
Pozun, Croacia
Habitaciones 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Grandic Breg, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grandic Breg, Croacia
Habitaciones 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
I26175 Grandić Breg
$331,035
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Radatovici, Croacia
Casa 3 habitaciones
Radatovici, Croacia
Habitaciones 3
Área 218 m²
Número de plantas 1
I27410 Radatovići
$296,715
Dejar una solicitud
Casa en Polje Ozaljsko, Croacia
Casa
Polje Ozaljsko, Croacia
Área 122 m²
Número de plantas 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Mali Erjavec, Croacia
Casa 4 habitaciones
Mali Erjavec, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
I27982 Slapno
$98,534
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Luksici Ozaljski, Croacia
Casa 5 habitaciones
Luksici Ozaljski, Croacia
Habitaciones 5
Área 322 m²
Número de plantas 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Vrhovac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Vrhovac, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Número de plantas 1
I28355 Vrhovac
$71,964
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir