Oficinas en Venta en Grad Crikvenica, Croacia

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Oficina 118 m² en Crikvenica, Croacia
Oficina 118 m²
Crikvenica, Croacia
Nº de cuartos de baño 3
Área 118 m²
Número de plantas 2
Restaurant for sale in Crikvenica – attractive location near the center and the beach For sa…
$632,057
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