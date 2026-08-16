Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Cakovec
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Cakovec, Croacia

;
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Cakovec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Cakovec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Čakovec, centro Apartamento de dos habitaciones, dos pisos con una superficie de 73.15 m2 en…
$137,263
Dejar una solicitud
Casa en Grad Cakovec, Croacia
Casa
Grad Cakovec, Croacia
Área 90 m²
ČAKOVEC, CENTAR, house for demolition with a new concept projectIn the area of ​​the center,…
$105,180
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir