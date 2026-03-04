Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo villas en Prasat Bakong, Camboya

7 propiedades total found
Villa en Prasat Bakong, Camboya
Villa
Prasat Bakong, Camboya
Área 64 m²
Esta villa totalmente amueblada de 3 dormitorios en alquiler en Borey Bakong, Krong Siem Rea…
$550
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Una experiencia de vida excepcional en esta elegante villa privada de 4 dormitorios, idealme…
$950
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 36 m²
Piso 2
Esta unidad de esquina en Bakong Village cuenta con dos (2) dormitorios y muebles completos,…
$300
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Svay Thom, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Svay Thom, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Piso 2
Esta hermosa y bien cuidada villa de 4 dormitorios está disponible para alquilar en Tourism …
$800
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 32 m²
Piso 3
Esta villa de 2 dormitorios en alquiler en Bakong Village ofrece un espacio de vida cómodo y…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 2 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Villa de 2 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2
Bakong Village El proyecto fomenta un fuerte sentido de comunidad. Conéctate con tus vecinos…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Prasat Bakong, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Prasat Bakong, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 014 m²
Piso 2
Esta villa privada ofrece 3 dormitorios y 3 baños, una hermosa piscina, y un amplio jardín, …
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
