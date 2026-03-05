Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo villas en Khan Sen Sok, Camboya

5 propiedades total found
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Krang Thnong, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Krang Thnong, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 467 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en el tranquilo barrio de Sangkat K…
$2,000
por mes
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Disfrute de una vida sofisticada con esta magnífica villa de 6 dormitorios y 6 baños en alqu…
$2,300
por mes
Villa de 9 habitaciones en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 630 m²
Piso 4
¿Buscas un espacio serio en Phnom Penh? Esto no es sólo una casa; es una villa espeluznante …
$7,000
por mes
Villa 7 habitaciones en Khan Sen Sok, Camboya
Villa 7 habitaciones
Khan Sen Sok, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 442 m²
Piso 4
Esta prestigiosa villa de lujo de 4 pisos, situada en el distrito de alto crecimiento de Kha…
$6,000
por mes
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Kouk Khleang, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 433 m²
$4,000
por mes
