Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

Villa Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 460 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Khan Boeung Keng Kang se encuentra en una zona privilegi…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Villa 12 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 12
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 510 m²
Piso 2
Situado en el prestigioso Khan Boeung Keng Kong 1, esta espaciosa villa abarca un generoso 5…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 562 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa de 5 dormitorios en BKK1 ofrece una oportunidad excepcional para embaja…
$5,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa 20 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Villa 20 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Camboya
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Área 562 m²
Piso 3
Asegure una prestigiosa dirección de negocios con esta amplia villa en alquiler en Khan Boen…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 504 m²
Piso 2
Descubre una oportunidad excepcional con esta elegante villa en Khan Boeung Keng Kang. Situa…
$5,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 476 m²
Esta villa es perfecta para aquellos que buscan una propiedad amplia y bien ubicada en el co…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 432 m²
Piso 2
Ubicado en uno de los barrios más buscados de Phnom Penh, esta villa de 5 dormitorios en Boe…
$5,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Piso 2
Esta elegante villa en Sangkat Tuol Svay Prey 2 ofrece una ubicación privilegiada cerca del …
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 631 m²
Esta impresionante villa en el corazón de Boeung Keng Kang 1, a pocos pasos de Monivong Blvd…
$7,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 590 m²
Piso 2
Ubicado estratégicamente cerca de la esquina de la calle 310 en Sangkat Boeung Keng Kong 1 ,…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 9 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 9 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 12
Área 632 m²
Piso 2
Una amplia villa está ahora disponible para alquilar en el corazón de Boeung Keng Kang 1 (BK…
$6,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 384 m²
Piso 2
Experimente una vida urbana refinada en esta espaciosa y totalmente equipada villa ubicada e…
$5,500
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir