Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Khan Chamkar Mon, Camboya

Villa Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Piso 2
Esta impresionante Villa de 4 dormitorios, 6 baños ofrece comodidad y comodidad modernas. Di…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Piso 3
Descubra esta villa de 3 pisos bien cuidada en una zona tranquila de Phsar Daeum Thkov. Situ…
$1,300
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa está ahora disponible para alquilar en la zona tranquila y central de S…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 336 m²
Piso 1
Esta villa versátil en Khan Chamkarmon ahora está disponible para alquilar, ofreciendo un ta…
$3,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 336 m²
Piso 2
Experimente el pináculo de lujo viviendo en la comunidad cerrada más prestigiosa de Phnom Pe…
$2,800
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 6 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 6 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 544 m²
Esta espaciosa villa en alquiler en Tonle Basac se encuentra en un generoso tamaño de tierra…
$2,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 3 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 3 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Este amplio apartamento de 162 m2 ofrece comodidad y comodidad modernas en una ubicación muy…
$3,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 5 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 5 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Piso 2
Situado en una zona tranquila de Phsar Daeum Thkov, esta villa de 2 pisos ofrece un amplio a…
$2,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Piso 2
Esta espaciosa villa en alquiler en Khan Chamkarmon ofrece la combinación perfecta de comodi…
$4,000
por mes
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Villa 8 habitaciones
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 529 m²
Piso 2
Esta villa individual generosa se encuentra a pocos minutos de Boeung Trabek Plaza en Chamka…
$4,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa 7 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 400 m²
Piso 2
Esta elegante y espaciosa villa en Tuol Tumpung 1 es perfecta para aquellos que buscan un es…
$2,200
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Piso 2
Una villa cómoda está disponible ahora para alquilar en Borey Chamka Morn, ofreciendo un dis…
$1,500
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 habitaciones en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Villa de 4 habitaciones
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 2
Amplia y versátil, esta villa de 2 plantas se encuentra en una zona tranquila de Phsar Daeum…
$1,100
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir