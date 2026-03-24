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Arrendamiento a largo plazo estudios en Phnom Penh, Camboya

Khan Sen Sok
3
Khan Boeng Keng Kang
8
Khan Chamkar Mon
5
Khan Mean Chey
3
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33 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 5
Este moderno estudio está situado estratégicamente en el corazón de BKK1, rodeado de una var…
$1,100
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Entra en la ciudad fácil viviendo con este encantador apartamento estudio en la vibrante zon…
$450
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 9
¡Tu perfecto retiro urbano! Alquile este amplio apartamento estudio 56m2 en vibrante Boeng K…
$280
por mes
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Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Descubre este encantador apartamento estudio en alquiler en el corazón de Tuol Kouk, Phnom P…
$270
por mes
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Estudio en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Estudio
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Descubre la acogedora vida urbana en este encantador apartamento estudio en alquiler, enclav…
$170
por mes
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Estudio 1 habitación en Khan Chbar Ampov, Camboya
Estudio 1 habitación
Khan Chbar Ampov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 16
Disfrute de la orilla del río viviendo en Vue Aston, uno de los proyectos de condominio escé…
$350
por mes
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Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Descubre tu escapada urbana perfecta! Este elegante apartamento estudio está disponible para…
$250
por mes
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Estudio en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Estudio
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Alquile este elegante apartamento en Chak Angrae Leu, Mean Chey! Experimente la vida urbana …
$170
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Un apartamento estudio está disponible en alquiler cerca del estadio olímpico y del mercado …
$150
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 26
Sumérgete en impresionantes vistas al río y a la ciudad desde este apartamento estudio para …
$300
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 10
Descubra este elegante apartamento de 1 dormitorio para alquilar, diseñado inteligentemente …
$800
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 9
Descubra este acogedor apartamento estudio en alquiler en el corazón vibrante de Boeng Keng …
$650
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 10
Descubre tu refugio urbano perfecto! Este encantador apartamento estudio se alquila en Chamk…
$350
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Wat Phnom, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Wat Phnom, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 20
“Si estás buscando un bonito apartamento de estudio en la mejor ubicación, consulta City Vie…
$450
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este es un apartamento de una habitación totalmente amueblado en un edificio seguro con segu…
$260
por mes
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Estudio en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5
Ubicado en el vibrante distrito de Khan Boeung Keng Kang (BKK), este elegante apartamento mo…
$630
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2
La unidad de condominio está situada cerca del mercado de Boeung Trabek (1 minuto), el merca…
$320
por mes
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Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Descubre vibrante ciudad viviendo en este encantador apartamento estudio en alquiler en Tuol…
$250
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Experimente la vida urbana en su mejor apartamento de estudio, ubicado en el exclusivo Distr…
$600
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 26
Experimente la vida moderna en este estudio de planta alta en Morgan EnMaison, ofreciendo im…
$300
por mes
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Estudio en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Estudio
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Área 31 m²
Piso 6
¡Entra en la elegancia urbana! Este luminoso apartamento estudio de 31m2 en alquiler en Saen…
$250
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 10
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante apartam…
$400
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 6
Alquile este encantador apartamento 38m2 estudio en bullicio Chak Angrae Leu, Mean ¡Chey, Ph…
$330
por mes
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Estudio en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Estudio
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 15
Este apartamento estudio totalmente amueblado en Sen Sok está listo para entrar y cuenta con…
$370
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 12
El One Maison va más allá de su apartamento, ofreciendo elementos esenciales en la unidad ju…
$550
por mes
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Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
¡Descubre la vibrante vida urbana! Este agradable apartamento estudio para alquilar en Tuol …
$200
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 22
Situado en el corazón de Boeng Kak, este moderno apartamento estudio ofrece una combinación …
$500
por mes
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Estudio en Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Estudio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Área 20 m²
Apartamento en alquiler cerca del estadio olímpico y del Mercado Comercial de la Ciudad (alr…
$150
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 3
El apartamento incluye servicios esenciales como internet, acceso a la piscina, gimnasio, ap…
$400
por mes
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Estudio 1 habitación en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 16
Este apartamento estudio totalmente amueblado en Sen Sok está listo para entrar y cuenta con…
$420
por mes
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