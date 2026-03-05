Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo estudios en Khan Sen Sok, Camboya

3 propiedades total found
Estudio en Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Estudio
Sangkat Ou Baek Kam, Camboya
Área 31 m²
Piso 6
¡Entra en la elegancia urbana! Este luminoso apartamento estudio de 31m2 en alquiler en Saen…
$250
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 16
Este apartamento estudio totalmente amueblado en Sen Sok está listo para entrar y cuenta con…
$420
por mes
Estudio en Sangkat Teuk Thla, Camboya
Estudio
Sangkat Teuk Thla, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 15
Este apartamento estudio totalmente amueblado en Sen Sok está listo para entrar y cuenta con…
$370
por mes
