Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Khan Chamkar Mon, Camboya

Estudio Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2
La unidad de condominio está situada cerca del mercado de Boeung Trabek (1 minuto), el merca…
$320
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 10
Descubre tu refugio urbano perfecto! Este encantador apartamento estudio se alquila en Chamk…
$350
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este es un apartamento de una habitación totalmente amueblado en un edificio seguro con segu…
$260
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Experimente la vida urbana en su mejor apartamento de estudio, ubicado en el exclusivo Distr…
$600
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 10
Descubra este elegante apartamento de 1 dormitorio para alquilar, diseñado inteligentemente …
$800
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir