Arrendamiento a largo plazo estudios en Khan Chroy Changvar, Camboya

3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 26
Experimente la vida moderna en este estudio de planta alta en Morgan EnMaison, ofreciendo im…
$300
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 26
Sumérgete en impresionantes vistas al río y a la ciudad desde este apartamento estudio para …
$300
por mes
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Chroy Changvar, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 10
Descubre la combinación perfecta de vistas modernas y serenas con este impresionante apartam…
$400
por mes
Dejar una solicitud
