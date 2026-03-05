Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Toul Kork
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Khan Toul Kork, Camboya

9 propiedades total found
Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
¡Descubre la vibrante vida urbana! Este agradable apartamento estudio para alquilar en Tuol …
$200
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 7
Este moderno y bien diseñado estudio de 50m2 ofrece la combinación perfecta de comodidad y c…
$250
por mes
Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Descubre este encantador apartamento estudio en alquiler en el corazón de Tuol Kouk, Phnom P…
$270
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 5
Este es un apartamento estudio totalmente amueblado en la zona de Toul Kork. Está convenient…
$540
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Un apartamento estudio está disponible en alquiler cerca del estadio olímpico y del mercado …
$150
por mes
Estudio en Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Estudio
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Camboya
Área 20 m²
Apartamento en alquiler cerca del estadio olímpico y del Mercado Comercial de la Ciudad (alr…
$150
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 22
Situado en el corazón de Boeng Kak, este moderno apartamento estudio ofrece una combinación …
$500
por mes
Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Descubre tu escapada urbana perfecta! Este elegante apartamento estudio está disponible para…
$250
por mes
Estudio en Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Descubre vibrante ciudad viviendo en este encantador apartamento estudio en alquiler en Tuol…
$250
por mes
