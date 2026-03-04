Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo estudios en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

8 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 11
$290
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 5
Este moderno estudio está situado estratégicamente en el corazón de BKK1, rodeado de una var…
$1,100
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Entra en la ciudad fácil viviendo con este encantador apartamento estudio en la vibrante zon…
$450
por mes
Estudio en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5
Ubicado en el vibrante distrito de Khan Boeung Keng Kang (BKK), este elegante apartamento mo…
$630
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 9
Descubra este acogedor apartamento estudio en alquiler en el corazón vibrante de Boeng Keng …
$650
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 12
El One Maison va más allá de su apartamento, ofreciendo elementos esenciales en la unidad ju…
$550
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Tomnop Teuk, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 9
¡Tu perfecto retiro urbano! Alquile este amplio apartamento estudio 56m2 en vibrante Boeng K…
$280
por mes
Estudio 1 habitación en Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Estudio 1 habitación
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 3
El apartamento incluye servicios esenciales como internet, acceso a la piscina, gimnasio, ap…
$400
por mes
