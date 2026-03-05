Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Khan Pou Senchey, Camboya

Casa 2 habitaciones en Prey Pring Khang Tboung 1, Camboya
Casa 2 habitaciones
Prey Pring Khang Tboung 1, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
Piso 1
Posee un hogar cómodo y asequible en la tranquila comunidad de Borey Cheary. Precio por sólo…
$65,000
Casa 2 habitaciones en Sangkat Samraong Kraom, Camboya
Casa 2 habitaciones
Sangkat Samraong Kraom, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
¡No te pierdas! Esta propiedad Chhouk Va II ofrece un excelente valor para el precio. Está c…
$57,000
Casa 8 habitaciones en Khan Pou Senchey, Camboya
Casa 8 habitaciones
Khan Pou Senchey, Camboya
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 204 m²
Piso 2
📍 2 Casas de enlace en venta en Tuol Pongro – Prime Business Location Estamos ofreciendo dos…
$580,000
