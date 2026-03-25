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Propiedades residenciales en venta en Khan Russey Keo, Camboya

apartamentos
7
casas independientes
10
17 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 14
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de un d…
$64,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 104 m²
📣📣 (Ruby Villa) 📍 💲 ▶️6m x 12m ▶️ ▶️ ▶️ ☎️
$218,000
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Casa 6 habitaciones en Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Área 94 m²
Piso 3
Descubra una casa familiar bien diseñada que ofrece 200 m2 de espacio habitable en una parce…
$120,000
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AuraAura
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Russey Keo, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Russey Keo, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en Khan Russey Keo , este amplio apartamento de dos dormitorios ofrece una superfici…
$150,000
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Villa 6 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa 6 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 426 m²
Piso 3
Esta excepcional Villa Queen ofrece un amplio espacio de vida en el entorno de Borey Chipmon…
$630,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 131 m²
Piso 3
Descubre comodidad y comodidad en esta elegante villa gemela situada en la tranquila zona re…
$289,000
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Nils OttNils Ott
Casa 6 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 1, Camboya
Casa 6 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 1, Camboya
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Piso 3
Esta casa en venta en Toul Sangke es perfecta para uso residencial y comercial. La ubicación…
$630,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 6
🏢 PARK LAND CONDO TK – Moderno 1 dormitorio 💰 Para la venta: $58.000 🔥 También para alquiler…
$58,000
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Casa 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Casa 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 97 m²
Piso 3
Encantadora casa de enlace en venta en Chip Mong Land 598 Esta hermosa casa de enlace, con u…
$250,000
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Casa 3 habitaciones en Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Casa 3 habitaciones
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 95 m²
Piso 2
Situado en un barrio tranquilo y en desarrollo de Sangkat Kilomet 6, esta casa bien diseñada…
$209,000
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Villa 5 habitaciones en Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Villa 5 habitaciones
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Camboya
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 322 m²
📣 សម្រាប់លក់ សម្រាប់លក់ (Villa Reina A) 📍 ទីតាំង ជីប ម៉ុង (Chip Mong Parkland 598) 💲 តម្លៃ: …
$570,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 125 m²
Piso 3
Otra oportunidad fantástica en la creciente zona de Sangkat Kilomet 6! Esta elegante villa d…
$279,000
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Casa 4 habitaciones en Sangkat Russey Keo, Camboya
Casa 4 habitaciones
Sangkat Russey Keo, Camboya
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 85 m²
Piso 2
Situado en una tranquila zona residencial de Sangkat Kilomet 6, esta moderna casa enlazada o…
$249,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de dos …
$94,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 7
Experimente la combinación perfecta de estilo, seguridad y comodidad con esta unidad de dos …
$88,000
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 5
🔥 Venta urgente en Park Land Condo TK! Suelta Sólo $25,000 se puede mover en – Totalmente Am…
$92,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Sangkat Tuol Sangkae 2, Camboya
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 18
Mong de Chip ខុនដូរលក់បន្ទាន់🔥 ‼️‼️ POR VENTA 53.000 dólares 🔥 - ONE Bedroom - Muebles compl…
$53,000
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