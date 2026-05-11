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Complejo residencial Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya
de
$80,000
de
$22,000/m²
BTC
0.9515841
ETH
49.8765897
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79 094.7604665
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ID: 36550
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir
  • Dirección
    Samdach Louis Em Street 282, no 5 Score Sports Bar Grill Phnom Penh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    39

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

«Detalles Clave del Proyecto

Ubicación: Situado en el corazón de Boeng Keng Kang 1 (BKK1), un prestigioso distrito residencial y comercial popular entre expatriados y profesionales.

Desarrollador: Megakim World Corp, una marca de confianza en Camboya con proyectos exitosos previos como Time Square 302 y 306.

Tipos de unidades: Ofrece residencias de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con superficies que van desde 60 m² hasta 190 m².

Precios: Los precios de lanzamiento comienzan aproximadamente desde 1.700 USD por metro cuadrado.

Finalización: La construcción está programada para comenzar en 2026, con una fecha estimada de finalización alrededor de 2029.

 

Amenidades y Estilo de Vida

Los residentes de Time Square 9 tendrán acceso a una variedad de instalaciones estilo hotel, ubicadas principalmente en la azotea y en los pisos superiores:

Azotea: Piscina infinity, piscina para niños y un exclusivo sky bar de diseño con vistas panorámicas de 360° de la ciudad.

Bienestar: Gimnasio de última generación, estudio de yoga y centro wellness.

Social y Entretenimiento: Sky lounge y cafetería, cine privado, zona de juegos y salón de cigarros.

Seguridad y Servicios: Recepción 24/7, servicio de concierge y estacionamiento multinivel.

Rentabilidad y ROI

Rendimiento por alquiler: Rendimiento neto proyectado entre 6,5 % y 8,5 % anual.

Crecimiento del capital: Alto potencial de apreciación debido a la baja relación entre el precio de entrada y el valor de mercado.

 

Propiedad: Título Strata completo disponible para compradores internacionales y locales.

 

Condiciones de Pago Flexibles

 

Pago inicial: 10 % – 20 % de depósito inicial.

 

Plan de cuotas: 40 meses sin intereses (vinculado al progreso de construcción).

 

Pago final: 40 % al momento de la entrega.

 

Financiamiento extendido: El saldo restante al momento de la entrega puede financiarse hasta por 10 años.

 

Ventajas de la Ubicación

 

Centro estratégico: A poca distancia a pie de importantes embajadas, escuelas internacionales y centros médicos.

Estilo de vida: Ubicado en el corazón de la exclusiva cultura gastronómica y cafetera de BKK1.

Proximidad: A pocos minutos del Monumento a la Independencia y del distrito Riverside.»

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Camboya

Reseña en vídeo de complejo residencial Time Square Gatsby 9 – Luxury Condos in the Heart of BKK1

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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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