Complejo residencial Time Square 9

🌆 Time Square 9 Premium Apartments en el Centro de Phnom Penh – Inicio de ventas Pronto
Uno de los proyectos más esperados en el prestigioso distrito BKK1
💎 Rara oportunidad de entrar en el proyecto temprano
📈 Gran potencial de inversión
📍 Ubicación 1 en la capital de Camboya
🌍 Adecuado para extranjeros – modelo claro y transparente de compra
⚠️ Las ventas comenzarán pronto. Hay un pre-booking (pre-booking) ahora.
🔥 Beneficios clave para el comprador
✅ Precio de entrada desde $ 1,800 / m2 en el corazón de la ciudad
✅ Distrito prestigiado BKK1 - constantemente alta demanda de alquiler
✅ Nuevo proyecto arquitectónico de clase premium
✅ Adecuado para vivir, alquilar y revender
✅ Primera etapa – Mejores planes y condiciones
🏡 Sugerencias para apartamentos (puntos de referencia)
🔹 Plaza de 1 dormitorio: desde ~57 m2
🔹 2 dormitorios Area: desde ~75-90 m2
🔹 3-4 habitaciones / residencias familiares Formato agrandado cuadrado Precio: individualmente, dependiendo del piso y la vista
🏙 Acerca del proyecto
• Moderno complejo residencial de alta altura
• Concepto arquitectónico con carácter elegante
• Ventanas panorámicas y diseños reflexivos
• Espacios Públicos Premium
• Altos niveles de construcción y gestión
Infraestructura:
Piscina cubierta con vistas panorámicas
- Sky-lounge / sala de estar
Espacios de fitness y bienestar
- Seguridad y servicio de las 24 horas
- Zonas de descanso para los residentes
📍 Ubicación - BKK1 area
BKK1 es el distrito más prestigioso y codiciado de Phnom Penh:
• Embajadas y organizaciones internacionales
• Restaurantes, cafeterías, boutiques
• oficinas, centros de negocios
• Escuelas y servicios internacionales
• Accesibilidad de transporte conveniente
📈 Es aquí donde se forma el mercado de alquiler más líquido de la ciudad.
💼 potencial de inversión
• Ubicación central con suministro limitado
• Alta demanda de expatriados y empresas
• Aspectos para el crecimiento del valor durante la fase de construcción
• Adecuado para alquileres a largo plazo y a corto plazo
🤝 El soporte se incluye en el costo del objeto:
✔ Selección de apartamentos para su presupuesto y propósito
✔ Precios actuales directamente desde el desarrollador
✔ Apoyo de la transacción " llave en mano"
✔ Asesoramiento de compra para extranjeros
✔ Apoyo posterior a la transacción (lease, reventa)
📞 Escriba ahora a: - entrar en la lista de pre-registración - obtener los diseños y el precio inicial - fijar las mejores condiciones antes del inicio oficial de las ventas
✨ Phnom Penh Center. Proyecto Premium. Entrada temprana.