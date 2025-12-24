Complejo residencial Time Square 9

🌆 Time Square 9 Premium Apartments en el Centro de Phnom Penh – Inicio de ventas Pronto

Uno de los proyectos más esperados en el prestigioso distrito BKK1

💎 Rara oportunidad de entrar en el proyecto temprano

📈 Gran potencial de inversión

📍 Ubicación 1 en la capital de Camboya

🌍 Adecuado para extranjeros – modelo claro y transparente de compra

⚠️ Las ventas comenzarán pronto. Hay un pre-booking (pre-booking) ahora.

🔥 Beneficios clave para el comprador

✅ Precio de entrada desde $ 1,800 / m2 en el corazón de la ciudad

✅ Distrito prestigiado BKK1 - constantemente alta demanda de alquiler

✅ Nuevo proyecto arquitectónico de clase premium

✅ Adecuado para vivir, alquilar y revender

✅ Primera etapa – Mejores planes y condiciones

🏡 Sugerencias para apartamentos (puntos de referencia)

🔹 Plaza de 1 dormitorio: desde ~57 m2

🔹 2 dormitorios Area: desde ~75-90 m2

🔹 3-4 habitaciones / residencias familiares Formato agrandado cuadrado Precio: individualmente, dependiendo del piso y la vista

🏙 Acerca del proyecto

• Moderno complejo residencial de alta altura

• Concepto arquitectónico con carácter elegante

• Ventanas panorámicas y diseños reflexivos

• Espacios Públicos Premium

• Altos niveles de construcción y gestión

Infraestructura:

Piscina cubierta con vistas panorámicas

- Sky-lounge / sala de estar

Espacios de fitness y bienestar

- Seguridad y servicio de las 24 horas

- Zonas de descanso para los residentes

📍 Ubicación - BKK1 area

BKK1 es el distrito más prestigioso y codiciado de Phnom Penh:

• Embajadas y organizaciones internacionales

• Restaurantes, cafeterías, boutiques

• oficinas, centros de negocios

• Escuelas y servicios internacionales

• Accesibilidad de transporte conveniente

📈 Es aquí donde se forma el mercado de alquiler más líquido de la ciudad.

💼 potencial de inversión

• Ubicación central con suministro limitado

• Alta demanda de expatriados y empresas

• Aspectos para el crecimiento del valor durante la fase de construcción

• Adecuado para alquileres a largo plazo y a corto plazo

🤝 El soporte se incluye en el costo del objeto:

✔ Selección de apartamentos para su presupuesto y propósito

✔ Precios actuales directamente desde el desarrollador

✔ Apoyo de la transacción " llave en mano"

✔ Asesoramiento de compra para extranjeros

✔ Apoyo posterior a la transacción (lease, reventa)

📞 Escriba ahora a: - entrar en la lista de pre-registración - obtener los diseños y el precio inicial - fijar las mejores condiciones antes del inicio oficial de las ventas

✨ Phnom Penh Center. Proyecto Premium. Entrada temprana.