  2. Camboya
  3. Complejo residencial Pnompen kvartiry s dohodom v

Complejo residencial Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh, Camboya
de
$90,685
;
11
ID: 33296
Localización

  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Phnom Penh - apartamentos con ingresos de $ y crecimiento hasta +50%
Llaves ya en Diciembre 2025

-

Hun Sen Boulevard es el nuevo centro de negocios de la capital de Camboya
Cerca de Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, parques de negocios y escuelas internacionales
️ El nuevo aeropuerto de Techo es el principal motor del crecimiento de precios

-

Apartamentos de inversión actuales (construcción B)

1 dormitorio, 53 m2, 30 piso
$107,151 Silencio alquiler $500/mo
Rendimiento 5,5% anual

2 dormitorios, 75 m2, 29 piso
$150,858 Silencio alquiler $800/mo
Rendimiento: 6,2% anual

3 dormitorios, 113 m2, 30 piso
$205,095 Silencio Alquiler $1,200/mo
Rendimiento: 6,8% anual

3 dormitorios, 130 m2, 30 piso
$247,841 Silencio alquiler $1,200 por mes

-

Acabados limpios
Paquetes de muebles llave en mano - a partir de $2,700
Después de la instalación, alquiler inmediatamente

-

Condiciones de compra
• 50% de descuento
50% – plazos de hasta 2 años (pagos cada 6 meses)
Al 100% de pago - un descuento significativo, el rendimiento es mayor

-

Sobre el complejo
• Parque privado 30.000 m2
• Piscinas, fitness, tenis
• Calle comercial y restaurantes
• Seguridad y gestión 24/7

-

¿Por qué es rentable?
5-7% anual en dólares
Crecimiento potencial de valor hasta +50%
Complejo completo, sin riesgos de construcción
Mercado de alquiler formado

-

Escribe o llama.
Voy a seleccionar la mejor opción para su presupuesto, enviar planes y cálculo de rentabilidad.
Tales condiciones son una oferta limitada.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 53.3
Precio por m², USD 2,010
Precio del apartamento, USD 107,151

Localización en el mapa

Phnom Penh, Camboya

