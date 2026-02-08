Complejo residencial Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh - apartamentos con ingresos de $ y crecimiento hasta +50%
Llaves ya en Diciembre 2025
-
Hun Sen Boulevard es el nuevo centro de negocios de la capital de Camboya
Cerca de Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, parques de negocios y escuelas internacionales
️ El nuevo aeropuerto de Techo es el principal motor del crecimiento de precios
-
Apartamentos de inversión actuales (construcción B)
1 dormitorio, 53 m2, 30 piso
$107,151 Silencio alquiler $500/mo
Rendimiento 5,5% anual
2 dormitorios, 75 m2, 29 piso
$150,858 Silencio alquiler $800/mo
Rendimiento: 6,2% anual
3 dormitorios, 113 m2, 30 piso
$205,095 Silencio Alquiler $1,200/mo
Rendimiento: 6,8% anual
3 dormitorios, 130 m2, 30 piso
$247,841 Silencio alquiler $1,200 por mes
-
Acabados limpios
Paquetes de muebles llave en mano - a partir de $2,700
Después de la instalación, alquiler inmediatamente
-
Condiciones de compra
• 50% de descuento
50% – plazos de hasta 2 años (pagos cada 6 meses)
Al 100% de pago - un descuento significativo, el rendimiento es mayor
-
Sobre el complejo
• Parque privado 30.000 m2
• Piscinas, fitness, tenis
• Calle comercial y restaurantes
• Seguridad y gestión 24/7
-
¿Por qué es rentable?
5-7% anual en dólares
Crecimiento potencial de valor hasta +50%
Complejo completo, sin riesgos de construcción
Mercado de alquiler formado
-
Escribe o llama.
Voy a seleccionar la mejor opción para su presupuesto, enviar planes y cálculo de rentabilidad.
Tales condiciones son una oferta limitada.