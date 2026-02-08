Complejo residencial Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh - apartamentos con ingresos de $ y crecimiento hasta +50%

Llaves ya en Diciembre 2025

-

Hun Sen Boulevard es el nuevo centro de negocios de la capital de Camboya

Cerca de Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, parques de negocios y escuelas internacionales

️ El nuevo aeropuerto de Techo es el principal motor del crecimiento de precios

-

Apartamentos de inversión actuales (construcción B)

1 dormitorio, 53 m2, 30 piso

$107,151 Silencio alquiler $500/mo

Rendimiento 5,5% anual

2 dormitorios, 75 m2, 29 piso

$150,858 Silencio alquiler $800/mo

Rendimiento: 6,2% anual

3 dormitorios, 113 m2, 30 piso

$205,095 Silencio Alquiler $1,200/mo

Rendimiento: 6,8% anual

3 dormitorios, 130 m2, 30 piso

$247,841 Silencio alquiler $1,200 por mes

-

Acabados limpios

Paquetes de muebles llave en mano - a partir de $2,700

Después de la instalación, alquiler inmediatamente

-

Condiciones de compra

• 50% de descuento

50% – plazos de hasta 2 años (pagos cada 6 meses)

Al 100% de pago - un descuento significativo, el rendimiento es mayor

-

Sobre el complejo

• Parque privado 30.000 m2

• Piscinas, fitness, tenis

• Calle comercial y restaurantes

• Seguridad y gestión 24/7

-

¿Por qué es rentable?

5-7% anual en dólares

Crecimiento potencial de valor hasta +50%

Complejo completo, sin riesgos de construcción

Mercado de alquiler formado

-

Escribe o llama.

Voy a seleccionar la mejor opción para su presupuesto, enviar planes y cálculo de rentabilidad.

Tales condiciones son una oferta limitada.