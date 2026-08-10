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Estudios en venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con VISTAS PANORÁMICAS AL MAR …
$78,190
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Estudio 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$92,356
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Estudio 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Número de plantas 6
‼️Старт‼️Солне“MAGNOLIA 8”📍700◾️Сту◾️‼️от 1 550€✅ 2000€ -✅ 30% -✅ 1 000 € в гоя✅ ✅ ✅ Сроконокт
$72,504
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 1
Sunshine CoastComplejo de Avalon📍400m del marEl estudio está totalmente amueblado y equipado…
$51,920
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4/4
Cozy studios with panoramnыm vidom at sea and gory!Ofrecemos su atención al estudio de apart…
$80,225
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Bulgarian Expert
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/10
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo Barceló Royal B…
$86,883
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 3/6
Conveniente inmobiliaria en el complejo residencial "Avenue Deluxe", Sunny Beach - una inver…
$80,760
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/5
Descripción del objeto: Le ofrecemos un estudio moderno y recientemente amueblado en el comp…
$74,370
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Nils Ott Real Estates
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 5/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Sunset Beach 4…
$57,534
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/5
Valencia Gardens es un complejo de lujo y moderno, construido en un estilo arquitectónico mo…
$109,673
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/4
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Panorama Bay 2…
$59,000
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/3
Ofrecemos un apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Macon Residence Wellness…
$55,482
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/3
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Light House", …
$89,790
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 5
¡Super lento! ‼️Shok Tsena!‼️Documento_ ListoStudio in Topoli district, 700 m to the ground,…
$50,383
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/6
☀️ Zapato solar: Estudio cómodo en el complejo GERBER-3Le ofrecemos un estudio luminoso y fu…
$66,846
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 45 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Rodina 1", Sve…
$83,599
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
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Área 31 m²
Piso 4/5
Aquí hay un anuncio profesional para la propiedad en uno de los complejos más populares y el…
$78,573
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Área 34 m²
Piso 1/6
🏗️ PERSPECTIVE AND COMFORT: MAGNOLIA 10 — START OF SALESIntroducing a new stage in the devel…
$70,604
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
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Área 51 m²
Piso 1/6
🌴 Espacioso y sentado por el propio Mar: un enorme estudio en la primera planta del complejo…
$95,520
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Nesebar, Bulgaria
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Área 42 m²
Piso 1/5
🏠 SUPPORT + Own PARCOMEST: 42 M2 StudioOfrecemos a la venta un objeto único en un edificio r…
$59,918
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Estudio 1 habitación en Ravda, Bulgaria
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Ravda, Bulgaria
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Área 23 m²
Piso 4/4
Ofrecemos un apartamento amueblado de una habitación en un edificio residencial de nueva con…
$35,061
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
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Área 40 m²
Piso 3/4
Fort NOKS ORCHID: Un estudio acogedor con una instalación única durante 5 años!Le ofrecemos …
$79,639
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Estudio en Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 30 m²
Piso 3/7
🌴 Moderno Oasis: Estudio elegante en la tercera planta en TARSIS NOVA (Sun Beach)Ofrecemos a…
$66,336
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Ravda, Bulgaria
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Área 37 m²
Piso 4/4
Ofrecemos un apartamento amueblado de una habitación en un edificio residencial de nueva con…
$45,614
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Estudio 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 33 m²
$69,351
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Estudio en Nesebar, Bulgaria
Estudio
Nesebar, Bulgaria
Comprar un apartamento en Bulgaria – Nessebar junto al mar.NessebarFort Residence Complex📍 U…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 3/5
🏗️ Venta de inicio: Estudio de inversión en IMPERIUM 2Ofrecemos la oportunidad de comprar pr…
$72,952
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 42 m²
Piso 5/7
✦ GREEN FORT SUITES: Panoramic studio in one of the most prestigious complexes of St. Vlas! …
$123,026
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Nesebar, Bulgaria
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Área 37 m²
Piso 5/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en Sveta Elena, en el complejo…
$77,976
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Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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