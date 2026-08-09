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Estudios en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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46 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$92,373
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas parciales al mar en…
$78,500
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/6
FREGATE: In Sveti Vlas acogedor apartamento con entrada independiente y baño a 100 metros de…
$87,837
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/5
Aquí hay un anuncio profesional para el estudio en el elegante complejo Villa Grand, St. Vla…
$95,767
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/4
🏔️ PRESUPUESTO START al pie de la montaña: Estudio con vista a la naturaleza en Sunny Day 6 …
$44,126
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4/4
Cozy studios with panoramnыm vidom at sea and gory!Ofrecemos su atención al estudio de apart…
$80,225
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Estudio en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio
Sveti Vlas, Bulgaria
$54,430
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 3/5
🏗️ Venta de inicio: Estudio de inversión en IMPERIUM 2Ofrecemos la oportunidad de comprar pr…
$72,952
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/4
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Panorama Bay 2…
$59,000
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con VISTAS PANORÁMICAS AL MAR …
$174,541
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Estudio 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
$75,146
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/5
Ofrecemos un apartamento amueblado de un dormitorio con vistas parciales al mar en el comple…
$64,743
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/5
🏗️ Inversión en LA MER GOLD – Estudio con condiciones favorablesOfrecemos a la venta un estu…
$63,107
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio en un edificio residencial con bajos gas…
$73,606
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 4
Fort Noks Grand Resort es el complejo residencial más grande de la costa del Mar Negro de Bu…
$84,354
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/3
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas panorámicas al mar …
$71,063
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Estudio en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 42 m²
Piso 2
Saint VlasEl complejo Panorama Bay-2Ubicación: 350 m del marEstudio con vista al mar lateral…
$72,252
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/6
🌊 Panorama directo del mar: Estudio exclusivo en ROEL RESIDENCELe ofrecemos una oferta rara …
$77,131
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/4
Ofrecemos un apartamento de un dormitorio, sin amueblar, listo para entrar a vivir, SIN cuot…
$54,629
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Estudio en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 39 m²
Número de plantas 5
En venta elegante estudio en un nuevo aparthotel en la costa del Mar Negro. A sólo 100 metro…
$127,118
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/5
🏔️ Holy VLAS: Amplio estudio en el Complejo Real de VacacionesLe ofrecemos una oferta ventaj…
$66,846
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Área 44 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas al mar en el comple…
$75,026
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/5
Ofrecemos un apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Macon Residence Wellness…
$52,486
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 6/6
Estudios panorámicos de líneas pervo en Svetom Vlase!Grand Hotel Sveti Vlas. No es sólo un c…
$98,421
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 38 m²
Piso 5/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas parciales al mar en…
$94,024
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 4/5
ANNA MARINA: ¡Estoy compactando estudios con vido en el mar!Complejo Le agradezco su ayuda.🏙…
$73,812
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/5
🌊 Panorama del Mar y la Primera Línea: Estudio 46 M2 en el Centro de Luz-VlasOfrecemos a la …
$75,055
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
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Área 45 m²
Piso 2/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas al mar en el comple…
$112,829
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Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/3
Ofrecemos un apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Macon Residence Wellness…
$55,482
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Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Rodina 1", Sve…
$83,599
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