Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Sredets
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Sredets, Bulgaria

Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Drachevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Drachevo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa amueblada de una planta con jardín en el pueblo de Drachevo, Burgas. L…
$128,807
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Casa 8 habitaciones en Prohod, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Prohod, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa amueblada de dos plantas con patio y garaje en el pueblo de Prohod. La…
$90,914
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Drachevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Drachevo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Single-Storied House with Large Garden | Village of Drachevo, Burgas Region IBG Real Estates…
$129,498
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sredets, Bulgaria

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir