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Casas con Terraza en Venta en Sredets, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 1
🏡 Casa de campo: casa independiente con 2 dormitorios en el pueblo de Debelt (medio común)Of…
$179,986
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Agencia
Bulgarian Expert
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Parámetros de las propiedades en Sredets, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
Baratos
De lujo
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