  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Sredets
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Sredets, Bulgaria

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una espaciosa casa de una planta en Sredets. La casa tiene una superficie de 75…
$98,270
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Parámetros de las propiedades en Sredets, Bulgaria

