Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Pomorie
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Pomorie, Bulgaria

Kableshkovo
12
Aheloy
6
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 12 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Casa 12 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 12
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de cuatro plantas con vistas al mar en Aheloy. La …
$174,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Pomorie, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir