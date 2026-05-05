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Casas con Terraza en Venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
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3 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 2
Su casa familiar junto al mar en San Vlas - coziness, estilo y naturaleza en un solo lugar!¡…
$432,131
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Villa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Villa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 3
🏡 Descripción del inmueble Ofrecemos una exclusiva villa de dos plantas con piscina priva…
$468,109
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Nils Ott Real Estates
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Número de plantas 3
Grand Village: Lujo casa adosada de dos plantas con chimenea y vistas a la montaña!¿Buscando…
$204,495
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Agencia
Bulgarian Expert
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AdriastarAdriastar
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Tipos de propiedades en Nesebar

villas
bungalow
adosados

Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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