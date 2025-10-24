Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios cerca del club de golf en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/8
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado studio en el complejo Majestic, en PRIMERA LÍNE…
$57,000
Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo Holiday Fort Go…
$65,155
