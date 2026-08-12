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Estudios con garaje en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
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Pomorie
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Aheloy
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2 propiedades total found
Estudio en Aheloy, Bulgaria
Estudio
Aheloy, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/5
Un apartamento estudio de diseño pensado en una ubicación privilegiada junto al mar en un mo…
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Bahami Residence", en Su…
$69,908
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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