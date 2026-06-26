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Áticos con Jardín en Venta Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
6
Sveti Vlas
8
Aheloy
5
Ático Borrar
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3 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 6/6
CASADAS 4: ¡Un prestigioso ático en el corazón de un complejo familiar!Proponemos que los ap…
$153,853
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 8/8
👑 Ático en la planta superior con el panorama del mar: Apartamento de cuatro habitaciones en…
$346,536
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Ático Ático 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2 сану🚪 🌿 📩 - органи
$285,602
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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