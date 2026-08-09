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Áticos en Venta Sveti Vlas, Bulgaria

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9 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un excepcional apartamento ático de 3 habitaciones en…
$280,724
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Nils Ott Real Estates
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Ático Ático 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 12 143 m²
$132,952
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Ático Ático 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Descripción del objeto: Casa adosada en Primera Línea del Mar con Jardín y Vista panorámica …
$329,733
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos exclusivamente un gran apartamento ático de 4 habitaciones…
$142,667
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 600 m²
Descripción del objeto: Este ático de diseño ultra exclusivo está situado en primera línea d…
$1,15M
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Ático Ático 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un ático único en el lujoso complejo Porto Paradiso en …
$347,135
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 8/8
👑 Ático en la planta superior con el panorama del mar: Apartamento de cuatro habitaciones en…
$346,536
VAT
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Bulgarian Expert
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 3/6
Se vende apartamento de 2 dormitorios en el lujoso complejo Prestige Fort♥️ ¡Primera línea d…
$243,555
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso ático amueblado con estilo y con vistas frontales al mar en el comple…
$383,741
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