Áticos con piscina en Venta Provincia de Burgas, Bulgaria

1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso ático amueblado con estilo y con vistas frontales al mar en el comple…
$383,741
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

