Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Aheloy
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Aheloy, Bulgaria

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 3 habitaciones con una superficie de …
$179,834
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir