  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Provincia de Burgas
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vistas al mar

Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Ofrecemos un espacioso ático amueblado con vistas al mar y a la montaña en el complejo Anton…
$327,275
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
