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Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 2/5
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
ANTONIA: Increíble apartamento de dos niveles con enormes terrazas!Ponemos a su atención un …
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 6/7
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/3
🌊 Panorama del Mar y Dos Niveles de Confort: Adosado de tres habitaciones en Bay VIEW VILLAS…
$114,272
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
Piso 3/4
🏠 Espacioso para toda la familia: apartamento de 4 habitaciones en Sunny Day 3Ofrecemos a la…
$129,431
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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Baratos
De lujo
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