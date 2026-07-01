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Pisos de obra nueva en Bansko, Bulgaria

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Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
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Complejo residencial Apartamenty v Bansko radom s podemnikom
Obidim, Bulgaria
de
$60,014
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
🏔 Apartamento en Bansko redomod con podzhmnicom📍 Bansko, Balgariya🚠 Hasta la jubilación💰 Estudios de 52 700 €♪📅 Complejo de concesionariosBansko daveno perestal byoto gornolyzhnöm resortom. La Senaydia suda adoptó un zjaute cruglýy izd: zimoy para lyjams y snowbordom, letom para bosque, prog…
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Complejo residencial Apartamenty v Bansko u gor
Bansko, Bulgaria
de
$58,457
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
🏔 Apartamentos en Bansko por las montañas Silencio Nuevo proyecto club Silencio desde 51,400 €📍 Bansko, Bulgaria 🚠 El ascensor está a unos 800 metros. 🏡 Sólo hay 43 apartamentos en el proyecto.📅 Comisión - 2027Si has estado en Bansko, sabes por qué te encanta. En invierno - pistas de esquí y…
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