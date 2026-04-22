Sobre la agencia

La agencia inmobiliaria "7 Pisos" se especializa en la venta y compra de mercados de vivienda primaria y secundaria, bienes raíces comerciales y suburbanos, así como proporciona valoración y análisis de la propiedad. Un personal de agencia altamente cualificado apoya las transacciones inmobiliarias en todas las etapas. Desde su fundación, la agencia inmobiliaria “7 Pisos” ha mostrado su desarrollo de rápido crecimiento. La transparencia de las relaciones con los clientes, incluido un enfoque individual y un precio justo, son la base de la confianza de los clientes y los socios. La cooperación activa con grandes bancos y empresas de construcción nos permite considerar y promover los intereses de nuestros clientes, elegir las mejores soluciones y proporcionar protección legal y soporte de transacción. El trabajo continuo para ampliar la gama de servicios, experiencia y la aplicación de tecnologías más nuevas hacen de la empresa un jugador abierto, exitoso y confiado en el mercado inmobiliario. Es posible resolver rápidamente cualquier nivel de complejidad debido a la estrecha interacción de todos los empleados de la agencia. En 2018, la agencia inmobiliaria “7 Floor” se convirtió en el ganador del Concurso de Excelencia Profesional de Bienes Raíces “Vysynya Pospekhu” (Pinnacle de éxito)