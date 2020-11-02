  1. Realting.com
  Belarús
  Minsk
  Complejo residencial Gulliver

Complejo residencial Gulliver

Minsk, Belarús
de
$108,040
de
$1,684/m²
;
8
ID: 23268
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/2/26

Localización

  • País
    Belarús
  • Ciudad
    Minsk
  • Metro
    Pushkinskaya (~ 600 m)
  • Metro
    Sportivnaya (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    18

Sobre el complejo

Acerca del proyecto

  • El complejo residencial "Gulliver" es un espacio único para una vida cómoda, situado en el corazón de la ciudad. Desde el norte, la parcela se limita a la calle. Pritytskyi, del sur - Dunina-Martsinkevich Calle, desde el oeste - el territorio del palacio de hielo, desde el este - el territorio del mercado cubierto "Rakovsky Kirmash" y el cine Aurora.
  • Una ubicación conveniente cerca del metro ofrece fácil acceso a cualquier punto de la ciudad, así como la proximidad a los centros culturales, de entretenimiento y de compras.
  • El proyecto prevé la construcción de 6 edificios de apartamentos, unidos por un solo estilo y filosofía. Las fachadas de las casas están hechas de materiales modernos, lo que da al complejo un aspecto elegante.
  • Los residentes disponen de aparcamiento subterráneo para garantizar un almacenamiento seguro y conveniente de vehículos. Se hacen ascensores y entradas teniendo en cuenta la accesibilidad de las personas con movilidad limitada.
  • Arquitectura de alta tecnología, infraestructura conveniente, estacionamiento subterráneo, seguridad y proximidad al entretenimiento. La combinación perfecta de confort y modernidad.

Infraestructura

  • Gulliver ofrece amplia infraestructura interna. En el territorio del complejo hay jardines infantiles y deportivos, parques infantiles para recreación, zonas de parques bien cuidadas.
  • Para cuidar de la salud de los residentes en el territorio libre de desarrollo, la disposición de césped, plantación de árboles y arbustos, la instalación de pequeñas formas arquitectónicas, se proporciona iluminación.
  • Se proporciona una conexión peatonal conveniente desde edificios residenciales hasta la parada de transporte público en la calle. Pritytsky, con escalera y rampa.

Catálogo interactivo

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 65.7 – 68.8
Precio por m², USD 1,946 – 1,977
Precio del apartamento, USD 133,600 – 140,071
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 64.7 – 81.5
Precio por m², USD 1,946 – 1,977
Precio del apartamento, USD 131,545 – 165,729

Localización en el mapa

Minsk, Belarús
Educación
Cuidado de la salud

Volver a
