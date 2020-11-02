Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
El complejo residencial "Gulliver" es un espacio único para una vida cómoda, situado en el corazón de la ciudad. Desde el norte, la parcela se limita a la calle. Pritytskyi, del sur - Dunina-Martsinkevich Calle, desde el oeste - el territorio del palacio de hielo, desde el este - el territorio del mercado cubierto "Rakovsky Kirmash" y el cine Aurora.
Una ubicación conveniente cerca del metro ofrece fácil acceso a cualquier punto de la ciudad, así como la proximidad a los centros culturales, de entretenimiento y de compras.
El proyecto prevé la construcción de 6 edificios de apartamentos, unidos por un solo estilo y filosofía. Las fachadas de las casas están hechas de materiales modernos, lo que da al complejo un aspecto elegante.
Los residentes disponen de aparcamiento subterráneo para garantizar un almacenamiento seguro y conveniente de vehículos. Se hacen ascensores y entradas teniendo en cuenta la accesibilidad de las personas con movilidad limitada.
Arquitectura de alta tecnología, infraestructura conveniente, estacionamiento subterráneo, seguridad y proximidad al entretenimiento. La combinación perfecta de confort y modernidad.
Infraestructura
Gulliver ofrece amplia infraestructura interna. En el territorio del complejo hay jardines infantiles y deportivos, parques infantiles para recreación, zonas de parques bien cuidadas.
Para cuidar de la salud de los residentes en el territorio libre de desarrollo, la disposición de césped, plantación de árboles y arbustos, la instalación de pequeñas formas arquitectónicas, se proporciona iluminación.
Se proporciona una conexión peatonal conveniente desde edificios residenciales hasta la parada de transporte público en la calle. Pritytsky, con escalera y rampa.