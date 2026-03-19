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Гостиный Дом

город Минск улица Сторожовская 6 квартира 80
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2008
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Русский
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Ponte cómodo en casa. Estamos cómodos y seguros.
El arrendatario de apartamentos en Minsk recibe comodidad europea a precios belarusos. Ofrecemos a cada cliente un paquete completo de documentos que confirman el pago y alquiler de un apartamento por un día en Minsk. Aceptamos cualquier forma de pago: puedes alquilar un apartamento por un día en Minsk para pagos en efectivo y no en efectivo. Ofrecemos servicios adicionales: traslado desde el lugar de llegada, reserva, registro para ciudadanos extranjeros, así como asistencia para elegir excursiones alrededor de Minsk y Bielorrusia.

Servicios

Hotel House ofrece a sus clientes apartamentos VIP tipo hotel situados en el corazón de Minsk a poca distancia. Todos los apartamentos para un día en Minsk, presentados en el catálogo, son totalmente gestionados por nuestra empresa y son apartamentos de élite. Trabajamos sin intermediarios, hemos tenido estatus oficial durante cinco años. Nuestra actividad diaria de alquiler es completamente legal y confiable.

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Sergej Dubrovinskij
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