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ЮрСтройМаш

Belarús, Liesnia
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Company type
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Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2007
En la plataforma
En la plataforma
7 años 2 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Página web
Página web
www.newmogilev.by/
Sobre el desarrollador

En 2013, apareció otra empresa en el mercado de construcción de Belarús - LLC "YurStroyMash". La empresa se especializa en edificios residenciales de media planta (5 plantas), y también construye edificios residenciales de varios pisos (9-10 plantas).
Los complejos residenciales de YurStroyMash son la combinación óptima de precio y calidad europea.
Al elegir sitios para el desarrollo, YurStroyMash tiene en cuenta varios factores:
situación ambiental (algunos complejos residenciales se construyen en lugares pintorescos cerca de zonas forestales);
- proximidad de las instalaciones de infraestructura (escuelas, jardines de infancia, centros comerciales a poca distancia);
- buena accesibilidad al transporte.

Entre los proyectos implementados de LLC "YurStroyMash" en Mogilev - hay propiedades inmobiliarias en prestigiosos barrios centrales.
La mayoría de los nuevos edificios "YurStroyMash" pertenece a la clase segmento "Comfort". La empresa de construcción utiliza tecnología de ladrillos probada durante años, las paredes están aisladas con lana mineral (140 mm). En la construcción de LLC "YurStroyMash" utiliza activamente las tecnologías modernas: ventanas de tres cámaras y calentadores italianos se instalan en complejos residenciales, se utiliza el yeso mejorado, se utilizan reguladores de calor. Todos los apartamentos son espaciosos, con un diseño reflexivo. El desarrollador "YurStroyMash" ya en la etapa de construcción intenta minimizar costos adicionales para los pagos de utilidad.

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Yuriy Gennadevich
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